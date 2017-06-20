Мороженое, не проданное в Москве из-за холодов, отправят в Сибирь

Директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин рассказал, что мороженое, которое из-за плохой погоды не удается реализовать в Москве, отправляют за Урал, сообщает "Говорит Москва".
"Если взять отдельно Москву и Московскую область, по сравнению с прошлым годом мороженого продано в 5 раз меньше. И это бы я связывал с плохой погодой. Но за Уралом отличная погода, и юг успел подогнать к этому времени, избытки на взаимовыгодных условиях поставляют туда, там лучше идет реализация", — пояснил он.
Яшин отметил, что в столице стимулировать продажи помогут различные фестивали и ярмарки, пишет bfm.ru.
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