Мороженое, не проданное в Москве из-за холодов, отправят в Сибирь

"Если взять отдельно Москву и Московскую область, по сравнению с прошлым годом мороженого продано в 5 раз меньше. И это бы я связывал с плохой погодой. Но за Уралом отличная погода, и юг успел подогнать к этому времени, избытки на взаимовыгодных условиях поставляют туда, там лучше идет реализация", — пояснил он.

Яшин отметил, что в столице стимулировать продажи помогут различные фестивали и ярмарки, пишет bfm.ru.