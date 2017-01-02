Морская авиация России получит около 100 новых самолетов и вертолетов

Морской авиации Военно-морского флота России предстоит существенно обновить парк боевой техники до 2020 года, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на командующего морской авиацией генерал-майора Игоря Кожина. Он рассказал, что до 2020 года морская авиация Военно-морского флота России получит около 100 новых летательных аппаратов. В их числе истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К "Катран".
В интересах морской авиации ВМФ России начнут разрабатывать беспилотники корабельного базирования. Кожин не уточняет сроки этой работы, но отмечает, что в ближайшие годы морской авиации предстоит серьезная модернизация существующего парка летательных аппаратов.
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