Морская авиация России получит около 100 новых самолетов и вертолетов

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Сегодня, 17:35.
Жизнь

Морской авиации Военно-морского флота России предстоит существенно обновить парк боевой техники до 2020 года, сообщает РИА Новости.

"Адмирал Кузнецов".
"Адмирал Кузнецов". Фото: минобороны.рф.

Агентство ссылается на командующего морской авиацией генерал-майора Игоря Кожина. Он рассказал, что до 2020 года морская авиация Военно-морского флота России получит около 100 новых летательных аппаратов. В их числе истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К "Катран".

В интересах морской авиации ВМФ России начнут разрабатывать беспилотники корабельного базирования. Кожин не уточняет сроки этой работы, но отмечает, что в ближайшие годы морской авиации предстоит серьезная модернизация существующего парка летательных аппаратов.

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