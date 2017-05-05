Мосгорсуд сообщил об отсутствии ограничений поездок Навального за границу

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше" не предполагает запрета на выезд за рубеж, сообщает РИА Новости.
"В приговоре по делу Навального на него накладываются следующие обязательства: не менять фактического места жительства, заблаговременно уведомлять о смене места жительства и своевременно, не реже двух раз в месяц являться на регистрацию", — заявили в пресс-службе Мосгосуда.
Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев отмечал, что в приговоре по делу "Кировлеса" также нет обязательства не покидать территорию России.
Навальному в течение пяти лет, пока он находился под следствием по этим делам, не выдавали загранпаспорт. 4 мая оппозиционер сообщил, что смог получить этот документ.
27 апреля на политика напали, плеснув ему в глаза зеленкой. В результате он лишился зрения на правый глаз на 75%. Врачи рекомендовали политику лечиться в одной из специализированных зарубежных клиник.
После распространения новости о получении Навальным загранпаспорта во ФСИН настоятельно рекомендовали ему не ездить за границу. Там посчитали это противозаконным, пишет polit.ru.
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