Мощные вспышки на Солнце предвещают гибель Земли

Активизация процессов на солнце, включая участившиеся в последнее время сверхмощные вспышки, могут быть предвестниками скорой гибели светила и всей Солнечной системы. Ученые описали сценарий вероятной катастрофы.
С учетом гигантского расстояния, люди увидят взрыв, означающий превращение звезды в сверхновую, лишь через 8 минут. Небо засияет белым свечением независимо от времени суток, рассказывает телеканалу 360 физик-исследователь Иван Назаренко. Затем Земли достигнет мощнейший поток радиоактивного излучения, от которого не сможет защитить магнитное поле планеты. Все живое погибнет, и никто уже не увидит, как испарившаяся вода закроет небо мощными облаками на высоте в десятки километров. Температура поверхности планеты достигнет 3-5 тысяч градусов, и на ней останется лишь пепел.
Более оптимистичный сценарий предусматривает превращение Солнца в красный гигант, а затем — в белый карлик. Это подразумевает выброс куда меньшего количества энергии — и, соответственно, большие шансы на сохранение жизни на Земле.
Повышение солнечной активности совсем не означает, что события развернутся именно так. Мы слишком мало знаем о процессах на Солнце, напоминает ученый. В конце концов, голландец Пирс Ван дер Мейер предвещал превращение нашей звезды в сверхновую еще в 2010 году — после таких же аномальных всплесков, которые произошли в последнее время. Большинство специалистов по-прежнему склоняется к мнению, что от катастрофы нас отделяет 5-8 миллиардов лет. Так что готовиться пока следует лишь к очередным сбоям электроники, увеличению числа онкозаболеваний и приступам головной боли, пишет ura.ru.
4 сентября на Солнце начали происходить вспышки, вначале произошла серия небольших, а с 6 по 8 сентября случились три мощные. 9 сентября также была зафиксирована вспышка средней мощности.
Вечером 10 сентября на Солнце произошла четвертая за последние дни мощная вспышка, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
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