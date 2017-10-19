Мощный обвал холода: на выходных в Алтайском крае пойдёт мокрый снег

В ночь с 24 на 25 октября ожидается мощный обвал холода: дневная температура с +12 упадет до +3. Ночью возможен "минус". Дождь перейдет сначала в мокрый снег, затем в снег. Будет образовываться снежный покров, но останется ли он, пока неизвестно.

Напомним, в Алтайском крае в ближайшие сутки синоптики прогнозируют порывы ветра до 17-20 м/с, в Барнауле до 12-17 м/с. МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.