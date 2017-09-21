Мошенник из сургутской колонии обманывал по телефону доверчивых жителей Алтая

Сидя в исправительной колонии Сургута, осужденный звонил жителям Рубцовска и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он запугивал потерпевших, сообщая, что их родственник совершил преступление, и предлагал за деньги помочь в освобождении от ответственности, сообщает краевая прокуратура.

Рубцовский городской суд признал этого мошенника виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших, похищенные у них денежные средства.