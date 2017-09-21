Мошенник из сургутской колонии обманывал по телефону доверчивых жителей Алтая

На Алтае осудили уголовника, который, отбывая наказание в Тюменской области, сумел по телефону обмануть девять рубцовчан и выманить у тех 330 тысяч рублей.
Сидя в исправительной колонии Сургута, осужденный звонил жителям Рубцовска и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он запугивал потерпевших, сообщая, что их родственник совершил преступление, и предлагал за деньги помочь в освобождении от ответственности, сообщает краевая прокуратура.
Рубцовский городской суд признал этого мошенника виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год.
Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших, похищенные у них денежные средства.
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