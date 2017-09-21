Мошенник под видом родственника выманил у барнаульской пенсионерки 15 тысяч

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, местной жительнице позвонил мужчина, который представился родственником. Он заявил, что его задержали сотрудники ДПС за вождение в нетрезвом виде. Чтобы избежать ответственности, ему нужны были деньги. Пенсионерка сразу перевела 15 тыс. на нужный номер. Когда поняла, что стала жертвой мошенника, то обратилась в полицию.

Правоохранители отмечают, что женщина до этого не раз слышала о подобном виде мошенничества. Однако в этот раз преступник назвал ее и себя по имени, поэтому пенсионерка ничего не заподозрила.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Полицейские отмечают, что в в последнее время мошенники активизировались и используют несколько схем. Граждан просят быть бдительными и проверять сообщения якобы от родственников и друзей.