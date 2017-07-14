Мошенник прислал барнаульцу мусор в коробке вместо тахографов

В июле этого года потерпевший, который занимается грузоперевозками, заказал в интернет-магазине тахографы для своих автомобилей и перевел "продавцу", который выслал ему паспортные данные, 40 тысяч рублей. "Продавец" сказал, что посылка отправлена и скинул фотографии квитанции об отправке, но в квитанции уже фигурировал другой отправитель. Спустя продолжительное время потерпевшему пришло сообщение, что посылка пришла на почту. Вскрыв коробку, мужчина обнаружил там мусор.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.