Мошенник прислал барнаульцу мусор в коробке вместо тахографов

Полицейские Барнаула разыскивают мошенника, который прислал потерпевшему мусор вместо заказа. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В июле этого года потерпевший, который занимается грузоперевозками, заказал в интернет-магазине тахографы для своих автомобилей и перевел "продавцу", который выслал ему паспортные данные, 40 тысяч рублей. "Продавец" сказал, что посылка отправлена и скинул фотографии квитанции об отправке, но в квитанции уже фигурировал другой отправитель. Спустя продолжительное время потерпевшему пришло сообщение, что посылка пришла на почту. Вскрыв коробку, мужчина обнаружил там мусор.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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