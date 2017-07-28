Мошенники обманули жительницу Ярового на 140 тысяч рублей

По предварительным данным, накануне на телефон жительницы Ярового позвонил неизвестный мужчина и предложил перечислить предоплату за аренду жилья. Потерпевшая провела ряд операций, продиктовала персональные данные своей банковской карты, после этого с ее счета вместо зачисления 50 тысяч, злоумышленники похитили более 140 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.