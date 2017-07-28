Мошенники обманули жительницу Ярового на 140 тысяч рублей

Полицейские ищут мошенников, которые похитили у жительницы Ярового более 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, накануне на телефон жительницы Ярового позвонил неизвестный мужчина и предложил перечислить предоплату за аренду жилья. Потерпевшая провела ряд операций, продиктовала персональные данные своей банковской карты, после этого с ее счета вместо зачисления 50 тысяч, злоумышленники похитили более 140 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело.
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