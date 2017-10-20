Мошенники украли у артиста Владимира Этуша 28 миллионов рублей

Представитель ведомства отметила, что в хищении подозревается 59-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По данным СМИ, в 2013 году Этуш передал для размещения в швейцарском банке своему другу, экс-председателю нацбанка Абхазии Дауру Барганджии, 28 млн рублей. Когда актёр потребовал вернуть вложенные деньги, друг ответили отказом, после чего актер обратился с заявлением в правоохранительные органы.