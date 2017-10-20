Мошенники украли у артиста Владимира Этуша 28 миллионов рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения крупной суммы народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, пишет "Интерфакс".
Представитель ведомства отметила, что в хищении подозревается 59-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
По данным СМИ, в 2013 году Этуш передал для размещения в швейцарском банке своему другу, экс-председателю нацбанка Абхазии Дауру Барганджии, 28 млн рублей. Когда актёр потребовал вернуть вложенные деньги, друг ответили отказом, после чего актер обратился с заявлением в правоохранительные органы.
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