Мошенница-гастролёрша обменяла у алтайской старушки серьги на банку с мёдом

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, днем 21 октября в Славгороде подозреваемая зашла в одну из квартир многоквартирного дома, где сказала хозяйке 1940 года рождения, что живет в одном из соседних населенных пунктов и принимает заказы на молочные продукты. В ходе разговора незнакомка рассказала, что у нее якобы скоро свадьба и попросила дать ей на время золотые сережки, которые были на потерпевшей. Пожилая женщина согласилась и дала на время украшение. Взамен злоумышленница оставила женщине банку с медом. Незнакомка ушла с серьгами стоимостью пять тысяч рублей. Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули, и сообщила об этом в полицию. Сотрудники полиции обнаружили украшения в одном из ломбардов города.

Мошенницей оказалась 29-летняя жительница Ростовской области. По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.