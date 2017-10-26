Мошенница-гастролёрша обменяла у алтайской старушки серьги на банку с мёдом

Полицейские Славгорода задержали женщину, которую подозревают в краже золотых сережек. Дама обманула пенсионерку, сказав, что взяла украшения на время, а сама сдала их в ломбард.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, днем 21 октября в Славгороде подозреваемая зашла в одну из квартир многоквартирного дома, где сказала хозяйке 1940 года рождения, что живет в одном из соседних населенных пунктов и принимает заказы на молочные продукты. В ходе разговора незнакомка рассказала, что у нее якобы скоро свадьба и попросила дать ей на время золотые сережки, которые были на потерпевшей. Пожилая женщина согласилась и дала на время украшение. Взамен злоумышленница оставила женщине банку с медом. Незнакомка ушла с серьгами стоимостью пять тысяч рублей. Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули, и сообщила об этом в полицию. Сотрудники полиции обнаружили украшения в одном из ломбардов города.
Мошенницей оказалась 29-летняя жительница Ростовской области. По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.
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