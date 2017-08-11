Московские археологи нашли игрушку XVII века

Учёные обнаружили английские торговые пломбы и медные монеты XVIII–XIX веков.

"На территории парка “Зарядье” несколько веков шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по реке Москве. Торговая пристань была на Москворецкой набережной. Теперь нам удалось найти артефакты, которые помогают понять, что именно привозили купцы в город и как долго существовало здесь торговое место", — рассказал Алексей Емельянов, глава департамента культурного наследия.

Особенная находка — фигурка европейского всадника из олова XVII–XVIII века. Вооружение и снаряжение игрушки искусно скопировано с настоящих прототипов оружия и снаряжения того времени. Это могла быть коллекционная фигурка.

"Все находки можно будет увидеть на временных выставках по столичной археологии", — отметил Алексей Емельянов.