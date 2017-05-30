Московские роботы и экономия на оливках или как правильно вести финансовые дела в бизнесе

Банки и роботы

Сегодня банки берут на себя функции, которые, казалось бы, к их работе вовсе не имеют отношения: налоговое администрирование, рассказывает Юрий Фриц, председатель правления "Алтайского союза предпринимателей".

Предприниматель приходит в банк с платежом, а ему говорят: ваш платеж не может быть проведен. Эту тему обсуждали на недавно прошедшем форуме молодых предпринимателей края бизнесмены, банкиры и чиновники.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП:

Предпринимателям, которые имеют давнюю кредитную и незапятнанную историю, зачастую отказывают в кредитовании и даже не поясняют почему.

Те, кто объясняют, нередко ссылаются на скоринговую систему - автоматизированный подход к оценке заемщика.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП:

Мы сталкиваемся с тем, что в банке говорят: у нас решения принимают роботы. Причем эти роботы находятся в Москве. Как робот в Москве может принять решение о кредитовании предприятия, находящегося например в селе Топчиха Алтайского края?

А ведь, казалось бы, и стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 года в стране принята. И слова в ней воодушевляющие: "малый бизнес — прежде всего". К тому же, как говорит Юрий Фриц, "мы видим существенный рост банковского сектора в РФ, деньги в финансовых институтах есть, а ключевая ставка ЦБ снижается".

Представитель одного из банков-партнеров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства даже рассказывал altapress.ru: из корпорации звонят чуть не каждый день и спрашивают, нет ли новых заемщиков. И нельзя сказать, что все плохо: банки рапортуют о выдаче кредитов на миллиарды рублей. Малый и средний бизнес региона за первый квартал 2017 года взял в банках кредиты на 14,284 млрд рублей, на 1,6% больше, чем в первом квартале 2016 года.

Но и отказы - явление, увы, нередкое. В алтайском отделении Сбербанка в марте 2017 года сообщили: уровень одобрения заявок на кредиты - 45-65% для разных категорий заемщиков.

С проблемой получения кредита в банке столкнулся, в частности, барнаульский завод "Полимерпласт". Предприятие намерено запустить производство медицинского лейкопластыря, и для этого проекта ему нужно пополнить оборотные средства. Несмотря на положительную кредитную историю и имущество для залога, предприятие пока не смогло получить кредит в ряде банков. Сейчас компания продолжает утомительные переговоры с кредитными учреждениями и пытается привлечь инвесторов, говорит директор "Полимерпласта" Олег Шелудяков.

Зарплаты и налоги

Дело дошло до того, что предприниматель, зарегистрировав в налоговой фирму, может даже не найти банк, который откроет ему счет. Любопытный обзор на эту тему недавно опубликовал портал banki.ru.

Не совпадают адрес регистрации фирмы с местом ее жизнедеятельности, налоговики заблокировали счет в другом банке, не сданы отчеты в ФНС или у фирмы, не дай Бог, подставной директор... Пиши пропало: все это наверняка станет причиной отказа в открытии счета.

Если что-то из этого всплывет уже после открытия счета, предпринимателю запросто могут отказать в кредите. Отказать в кредите могут, если зарплата в фирме явно ниже рыночной: в банке предполагают (и наверняка они правы), что фирма часть зарплаты выплачивает в конверте наличными.

Не менее интересны и комментарии к этому обзору. Читатели пишут, что отказать в открытии счета могут, даже если фирма "прописана" по домашнему адресу руководителя. "Банки требуют чтобы весь бизнес был белым, но такое просто невозможно, это путь к самоликвидации", - пишет один из читателей.

Банки и закон

Кроме Юрия Фрица на бизнес-форуме с предпринимательской молодежью общались представители небольших кредитных учреждений: алтайского Сибсоцбанка и "Фор-Банка" (он сейчас зарегистрирован в Москве). Их представители говорили: у нас решения принимают не роботы, а люди, подход к клиенту у нас индивидуальный и намного более гибкий.

Но и они констатировали: да, требования стали более жесткими. Но связано это не с личным

желанием банков, а с требованиями регулятора - ЦБ РФ.

Артем Москалев,

управляющий допофисом "Фор-Банка":

Регулятор спрашивает нас за неисполнение этих функций. Право есть — почему вы им не пользуетесь? Почему у вашего клиента налоговая нагрузка менее 5%? По большому счету, это проблема клиента. Но в итоге данный функционал приходится выполнять нам. Государство требует — платите больше денег в бюджет. Такая ведется политика.

Ольга Бережнова, начальник отдела по кредитованию юрлиц Сибсоцбанка, добавляет: есть закон №115 ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), который тоже обязывает банки контролировать многие операции.

Оба специалиста советуют бизнесу: будьте максимально прозрачными перед банком, не используйте незаконные схемы оптимизации налогов, проверяйте контрагентов и не работайте с фирмами-"помойками". Чем больше вы открыты, тем больше шансов на долгосрочное сотрудничество с банком.

Артем Москалев,

управляющий допофисом "Фор-Банка":

Вы в банк приходите, как к врачу. Зачастую вы утаиваете многое, особенно в части ваших контрагентов, схем ухода от налогов и так далее. Все это может выйти вам боком. Ваш счет закроет один банк и вы не откроете его ни в одном другом, вам придется менять всю структуру бизнеса.

Как проверить контрагента Существует множество бесплатных сервисов для проверки контрагентов. Зарегистрирована ли фирма, работает ли она и кто ее учредитель можно узнать на сайте ФНС. На этом же сайте есть информация о юрлицах, в руководстве которых есть дисквалифицированные лица, о местах массовой регистрации, отсутствии долгов по налогам, не вошел ли директор в реестр дисквалифицированных лиц. Есть ли исполпроизводство на контрагента, можно узнать на сайте судебных приставов. Суды вашего партнера ищите в картотеке арбитражных судов.

Выручка и портфель

Понятно, что и кредит в банке — не гарантия успеха. Дело даже не в процентных ставках, тем более, что они сейчас падают.

Артем Москалев призывает вести к финансам подходить разумно. И на примере двух клиентов "Фор-Банка" поясняет, что сие означает. Начинали они дело в одно время — три года назад. Основной вид деятельности обоих - услуги и розничная торговля. Открыли счет, примерно через год начали кредитоваться, и даже лимиты у них были примерно похожие.

Однако между ними есть большая разница. Один сейчас гасит последние кредиты, закрывает счета, сворачивает бизнес и даже попросил помочь ему найти работу, чтоб хотя бы оплачивать ипотеку. Другой же процветает и уже открывает свое производство. Почему?

Артем Москалев,

управляющий допофисом "Фор-Банка":

Если у одного было понимание, что его ссудная задолженность должна составлять не более 10-30% от годовой выручки, то у второго кредитный портфель дорос до 85%. Мы тормознули ему кредитование, сказали: хватит, хорош. Он ушел в другой банк, который ведет более рискованную политику, и получил там более высокие проценты. В итоге мы имеем такую ситуацию. Коллеги, все зависит от вас. Контролируйте свою ссудную задолженность. Иначе это может привести вас к большим проблемам.

Оливка и депозит

Артем Москалев дает и другой совет в общении с банками. Если есть временно свободные деньги, пользуйтесь депозитами. Артем Москалев, управляющий допофисом "Фор-Банка":Понимаю, что не всегда есть свободные деньги. Но размещайте их на депозите на ночь. На выходные. Есть перерыв между расчетами? Размещайте на три дня. Это вам поможет отбить часть расходов на расчетно-кассовое обслуживание.

По этому поводу Москалев вспоминает хрестоматийную историю американской авиакомпании American Airlines. Она решила сэкономить и убрала всего одну оливку из греческого салата для пассажиров: вместо трех оставила две. Только не говорите, что она пожадничала: она сэкономила около $40 000 в год. Пишут, будто бы эта экономия (наряду с другими мерами) позволила авиакомпании выйти из кризиса.

Артем Москалев,

управляющий допофисом "Фор-Банка":

Если вы сэкономите там, там и там, экономия по итогам года получится хорошая.

Фонды и госструктуры

Но, конечно, банки сегодня — не единственный источник, в котором предприниматель может получить финансы на развитие.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП:

Есть институты государственной поддержки предпринимательства. Подробно о них вы можете узнать в управлении по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры правительства края. Это и гранты, и микрозаймы, и возмещение процентных ставок при приобретении техники, по договорам лизинга. Но надо прямо сказать: объем финансирования по этим программам сокращается.

Финансирование сегодня могут получить даже начинающие бизнесмены, не имеющие опыта. В том числе инноваторы. Есть, к примеру, федеральный Фонд содействия инновациям, который как раз сейчас принимает заявки на гранты по программе "Старт-1". Есть фонд "Сколково".

Структур для поддержки инноваторов пока не много, но Алексей Ерохин, замначальника управления инновационного развития и кластерной политики минэкономразвития Алтайского края, говорит: если у вас есть инновационная идея, управление готово помочь оценить ее перспективы, написать бизнес-план и "упаковать" (то есть представить ее так, как надо), чтобы передать ее в такие фонды.

Гранты эти фонды выделяют по конкурсу, и 50% проектов, получивших поддержку инвесторов на уровне России — это IT-проекты. На втором месте — биотехнологии, говорит Ерохин. По его словам, идея может быть и в сфере промышленности или сельского хозяйства — лишь это была инновация.

Где еще можно взять деньги на начало бизнеса? Алтайский фонд микрозаймов предоставляет займы на проекты с момента их создания, говорит Владислав Уваров, исполнительный директор фонда. Сумма займа - до 3 млн рублей, срок - до 3 лет. Займы предоставляют как на приобретение основных средств, так и на "оборотку". Ставка 5-10% годовых. Кредиты для бизнеса с небольшим стажем (от трех месяцев) можно получить в банках, заключивших соглашение с "Алтайским гарантийным фондом". По программе Корпорации МСП кредиты выдаются под 9,6 и 10,6% годовых в банках-партнерах этой структуры. При этом в мае "МСП Банк" объявил о снижении ставок по продуктам "инвестиционный кредит" и "инвестиционный проект до 9,1% годовых для среднего бизнеса и до 10,1% - для малого.

Идея и презентация

Однако, претендуя на поддержку у государства, нужно понимать: государство предъявит серьезные требования к бизнесу, к уровню зарплат в его компании, количеству создаваемых рабочих мест и главное — целевому расходованию средств, предупредил молодых предпринимателей Юрий Фриц.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП:

Об этом надо знать, в противном случае вас ожидают достаточно серьезные проверки, в том числе прокурорские со всеми вытекающими отсюда сюжетами.

Между тем, инвестором для предпринимателя-инноватора может выступить и компания, которая занимается близким видом деятельности.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП: