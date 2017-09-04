Столичные власти потратили 157 млн рублей на луковицы тюльпанов

Столичный департамент по конкурентной политике обнародовал итоги торгов, в которых определялся поставщик "посадочного материала для оформления цветников" (речь идет о 12 млн луковиц тюльпанов).
Стартовая цена составляла 165 млн рублей, итоговая – 157 млн рублей, то есть городу удалось сэкономить 8 млн рублей.
Победителем торгов оказалось ООО "Деметра", которому, согласно условиям заказа от ГБУ "Озеленение", необходимо будет поставить посадочный материал в 11 административных округов Москвы и в два ГБУ – "Автомобильные дороги" и "ЭВАЖД". Больше всего тюльпанов будет высажено в Центральном административном округе, на западе столицы, в ТиНАО и вдоль автотрасс.
Ранее начальник производственного управления "Озеленения" Лариса Никитина рассказывала, что для осенней высадки заказаны тюльпаны более 100 различных сортов, а общая площадь посадки на 225 объектах составит 227 тыс. квадратных метров.
Предполагается, что поставка луковиц будет осуществляться из Голландии, пишет polit.ru.
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