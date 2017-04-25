Московский депутат предложил ввести налог на бездетность для обеспеченных людей

"У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве, почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей", — заявил Губенко на заседании комиссии московской думы по соцполитике и трудовым отношениям.

Председатель комиссии Михаил Антонцев отметил, что люди не поймут такую инициативу. "Налог на бездетность, конечно, был в Советском Союзе, он нес функцию, наполняющую бюджет государства, но очень хорошо помню, что это вызывало недоумение. У нас действительно не такая бедная страна, и помогать людям, имеющим много детей, необязательно за счет обязательного порядка изъятия из доходов всех остальных", — отметил депутат.

По данным агентства, на сегодня в Москве живут более 121 тысячи многодетных семей, пишет znak.com.

Справка

Налог на бездетность существовал в СССР и назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан". Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. В современной России налог на бездетность в 2013 году предлагал вернуть протоиерей Димитрий Смирнов.