Московский депутат предложил ввести налог на бездетность для обеспеченных людей

Зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести налог на бездетность для обеспеченных людей и тратить эти деньги на поддержку многодетных семей, сообщает ТАСС.
"У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве, почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей", — заявил Губенко на заседании комиссии московской думы по соцполитике и трудовым отношениям.
Председатель комиссии Михаил Антонцев отметил, что люди не поймут такую инициативу. "Налог на бездетность, конечно, был в Советском Союзе, он нес функцию, наполняющую бюджет государства, но очень хорошо помню, что это вызывало недоумение. У нас действительно не такая бедная страна, и помогать людям, имеющим много детей, необязательно за счет обязательного порядка изъятия из доходов всех остальных", — отметил депутат.
По данным агентства, на сегодня в Москве живут более 121 тысячи многодетных семей, пишет znak.com.
Справка
Налог на бездетность существовал в СССР и назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан". Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. В современной России налог на бездетность в 2013 году предлагал вернуть протоиерей Димитрий Смирнов.
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