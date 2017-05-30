Снимки из соцсетей: москвичи рассказывают об ужасном урагане

29 мая по Москве пронесся сильнейший ураган. 13 человек погибли, ранены около 140. Ветер срывал крыши, валил конструкции, деревья падали на автомобили, строительные краны бешено вращались. Москвичи в соцсетях рассказывают о последствиях разгула стихии.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по масштабам ущерба удар стихии стал беспрецедентным в новейшей истории города. Уже вечером синоптики повысили уровень погодной опасности в столице до "оранжевого", что означает вероятность повторения стихийного бедствия, пишет bfm.ru.
Жители Москвы ранее пожаловались на то, что не получали традиционной СМС-рассылки от спасателей о надвигающемся шторме.
Даже Кремль не устоял перед стихией. Ветер снес часть кровли Сенатского дворца:
В Москве бушует сильный ветер, из-за чего в столице объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых районах с домов сорвало крыши, порывы ветра валили деревья. Число жертв выросло до 11 человек. Источник в МЧС говорит, что их число будет расти - многие доставленные в больницы находятся в критическом состоянии. Даже Кремль не устоял перед стихией. Ветер снес часть кровли Сенатского дворца. #новости #ураган #москва #мск #кремль #ветер #погода #смерч #стихия #видео #блокнот
Шквальный ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, пишет kriminal.tv. Несколько сосен рухнули на землю и перегородили выезд с парковки, где находились несколько представительских автомобилей. Медведев проводил традиционное совещание в Горках со своими заместителями, после чего принял представителей испанского бизнеса. Из-за бушевавшей стихии представители делегации и журналисты не могли покинуть резиденцию до окончания непогоды.
Анастасия Волочкова написала в Instagram: "Какой ужас сотворил ураган!":
Пользователи соцсетей выкладывают также видео о страшном ветре, бушевавшем в столице:
Более 30 тысяч человек были отключены от энергоснабжения из-за грозы с сильным ветром в Тульской, Московской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС. Всего в ликвидации последствий стихии в Центральном федеральном округе задействованы более 1370 человек и 468 единиц техники.
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