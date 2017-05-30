Снимки из соцсетей: москвичи рассказывают об ужасном урагане

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по масштабам ущерба удар стихии стал беспрецедентным в новейшей истории города. Уже вечером синоптики повысили уровень погодной опасности в столице до "оранжевого", что означает вероятность повторения стихийного бедствия, пишет bfm.ru.

Жители Москвы ранее пожаловались на то, что не получали традиционной СМС-рассылки от спасателей о надвигающемся шторме.

Даже Кремль не устоял перед стихией. Ветер снес часть кровли Сенатского дворца:

Шквальный ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, пишет kriminal.tv. Несколько сосен рухнули на землю и перегородили выезд с парковки, где находились несколько представительских автомобилей. Медведев проводил традиционное совещание в Горках со своими заместителями, после чего принял представителей испанского бизнеса. Из-за бушевавшей стихии представители делегации и журналисты не могли покинуть резиденцию до окончания непогоды.

Анастасия Волочкова написала в Instagram: "Какой ужас сотворил ураган!":

Пользователи соцсетей выкладывают также видео о страшном ветре, бушевавшем в столице:

#hurricanemoscow #moscow #plazaroja #redsquare #ураган Публикация от J.Conde (@conde_oldschool) Май 29 2017 в 4:07 PDT

#ураган #ураганвмоскве Публикация от Irina Nevolina (@iruxka74) Май 29 2017 в 4:25 PDT

Ураган в Москве сегодня 📍Москва, ВАО, 29.05.2017 Отмечай друзей 👇 Подписывайся @dtpru 👊 Публикация от ДТП 🚔 РОССИИ 🔞 (@dtpru) Май 29 2017 в 11:58 PDT

Более 30 тысяч человек были отключены от энергоснабжения из-за грозы с сильным ветром в Тульской, Московской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС. Всего в ликвидации последствий стихии в Центральном федеральном округе задействованы более 1370 человек и 468 единиц техники.