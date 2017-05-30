Снимки из соцсетей: москвичи рассказывают об ужасном урагане

10652
Сегодня, 10:30.
Происшествия

29 мая по Москве пронесся сильнейший ураган. 13 человек погибли, ранены около 140. Ветер срывал крыши, валил конструкции, деревья падали на автомобили, строительные краны бешено вращались. Москвичи в соцсетях рассказывают о последствиях разгула стихии.

Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/olga07071986.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/mishas.s.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/kiryusha_govorov.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/defkostin.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/asya_msk11.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/asphalta_detailing.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/isosed.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/naya__star.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/millagianna_v.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/shagvaleevamaria.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/olfrolova.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: https://www.instagram.com/asya_msk11.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/sher_invois.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/lika_krylaeva.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/my.dead.owl.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/yasickmiro.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/asya_msk11.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/kamneved.
Последствия московского урагана. 29 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/penstzukerman.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по масштабам ущерба удар стихии стал беспрецедентным в новейшей истории города. Уже вечером синоптики повысили уровень погодной опасности в столице до "оранжевого", что означает вероятность повторения стихийного бедствия, пишет bfm.ru.

Жители Москвы ранее пожаловались на то, что не получали традиционной СМС-рассылки от спасателей о надвигающемся шторме.

Даже Кремль не устоял перед стихией. Ветер снес часть кровли Сенатского дворца:

В Москве бушует сильный ветер, из-за чего в столице объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых районах с домов сорвало крыши, порывы ветра валили деревья. Число жертв выросло до 11 человек. Источник в МЧС говорит, что их число будет расти - многие доставленные в больницы находятся в критическом состоянии. Даже Кремль не устоял перед стихией. Ветер снес часть кровли Сенатского дворца. #новости #ураган #москва #мск #кремль #ветер #погода #смерч #стихия #видео #блокнот

Публикация от Блокнот Новости (@bloknot_russia)

Шквальный ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, пишет kriminal.tv. Несколько сосен рухнули на землю и перегородили выезд с парковки, где находились несколько представительских автомобилей. Медведев проводил традиционное совещание в Горках со своими заместителями, после чего принял представителей испанского бизнеса. Из-за бушевавшей стихии представители делегации и журналисты не могли покинуть резиденцию до окончания непогоды.

Анастасия Волочкова написала в Instagram: "Какой ужас сотворил ураган!":

Пользователи соцсетей выкладывают также видео о страшном ветре, бушевавшем в столице:

#hurricanemoscow #moscow #plazaroja #redsquare #ураган

Публикация от J.Conde (@conde_oldschool)

#ураган #ураганвмоскве

Публикация от Irina Nevolina (@iruxka74)

Более 30 тысяч человек были отключены от энергоснабжения из-за грозы с сильным ветром в Тульской, Московской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС. Всего в ликвидации последствий стихии в Центральном федеральном округе задействованы более 1370 человек и 468 единиц техники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров