Москвичи задыхаются от зловония

В московском районе Капотня зафиксирован аномально высокий уровень сероводорода — по данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", допустимая норма превышена в 51 раз.
Превышение показателей было зафиксировано в ночь с 16 на 17 мая. К 06.00 уровень вредных веществ снизился и превышал норму в 2,9 раза, сообщает "Национальная служба новостей".
Как уточняет "Утро.ру", 14 мая Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), расположенный в Капотне, прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за ремонтных работ.
По одной из версий, реальной причиной паузы в работе предприятия стала нештатная ситуация, однако представители МНПЗ опровергли данное утверждение, заявив, что работа завода будет восстановлена в ближайшие три дня, пишет ura.ru.
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