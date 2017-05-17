Москвичи задыхаются от зловония

Превышение показателей было зафиксировано в ночь с 16 на 17 мая. К 06.00 уровень вредных веществ снизился и превышал норму в 2,9 раза, сообщает "Национальная служба новостей".

Как уточняет "Утро.ру", 14 мая Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), расположенный в Капотне, прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за ремонтных работ.

По одной из версий, реальной причиной паузы в работе предприятия стала нештатная ситуация, однако представители МНПЗ опровергли данное утверждение, заявив, что работа завода будет восстановлена в ближайшие три дня, пишет ura.ru.