Может ли УК требовать замены счётчиков?

Приборы учёта электроэнергии классом точности 2,5, выпущенные заводом-изготовителем до 1989 года, в обязательном порядке подлежат замене. Гражданский кодекс РФ предусматривает оплату электроэнергии по приборам учёта, поэтому абоненты должны быть заинтересованы в их установке. Таким образом, управляющие компании имеют право рекомендовать абонентам заменить прибор учёта, выпущенный до 1989 года. На все процедуры по замене электросчётчиков потребителю дается один месяц. За этот период начисляется оплата по средним показаниям предыдущих платежей. Если прибор учёта выпущен после 1989 года, его срок эксплуатации составляет 32 года, и он должен пройти госповерку через 16 лет.