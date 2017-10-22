Может ли водитель КамАЗа выйти на пенсию досрочно?

Владимир из Советского района спрашивает: "У меня вопрос по досрочному назначению пенсии. Я более 10 лет проработал в селе на КамАЗе-длинномере (большегруз). Могу ли выйти на пенсию ранее 60 лет?"

В Отделении ПФР по Алтайскому краю рассказали: Досрочные пенсии за работу с тяжелыми условиями труда назначаются строго в соответствии с утвержденными Списками льготных профессий. Должность "водитель КамАЗа" там не предусмотрена. Поэтому право на досрочное установление страховой пенсии по старости у вас отсутствует. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.