Может ли водитель КамАЗа выйти на пенсию досрочно?

Владимир из Советского района спрашивает: "У меня вопрос по досрочному назначению пенсии. Я более 10 лет проработал в селе на КамАЗе-длинномере (большегруз). Могу ли выйти на пенсию ранее 60 лет?"
В Отделении ПФР по Алтайскому краю рассказали:
Досрочные пенсии за работу с тяжелыми условиями труда назначаются строго в соответствии с утвержденными Списками льготных профессий. Должность "водитель КамАЗа" там не предусмотрена. Поэтому право на досрочное установление страховой пенсии по старости у вас отсутствует.
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