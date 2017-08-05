Можно ли иметь два места работы и оставаться участником целевой программы?

В рамках действующей федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданин имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:

постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов);

наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Основным местом работы считается работа по трудовому договору у того работодателя, где находится трудовая книжка работника, которая является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ст. 65, 66 ТК РФ). Таким образом, вы можете подрабатывать, но основное место работы должно соответствовать требованиям.