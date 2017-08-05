Можно ли иметь два места работы и оставаться участником целевой программы?

Сергей из Советского района Алтайского края спрашивает: "Я участник программы "Устойчивое развитие сельских территорий" по улучшению жилищных условий. Планирую устроится в АПК (основное место работы — сельхозпредприятие). Можно ли иметь второе место работы по внешнему совместительству не в сельхозпредприятии? Буду ли я оставаться участником этой программы и каким образом это может повлиять на мою очередность в данной категории?"
Минсельхоз Алтайского края:
В рамках действующей федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданин имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
- постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов);
- наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
- признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Основным местом работы считается работа по трудовому договору у того работодателя, где находится трудовая книжка работника, которая является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ст. 65, 66 ТК РФ). Таким образом, вы можете подрабатывать, но основное место работы должно соответствовать требованиям.
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