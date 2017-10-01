Можно ли купить разрешение на добычу пушной дичи?

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов вы можете получить лично в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края по адресу: Барнаул, ул. Чкалова 230, каб. 105, ежедневно в рабочие дни с 8 до 17 часов, в пятницу до 16 часов (обед с 13 до 13.48). Разрешение также можно купить в селе Ребриха по адресу ул. Д. Бедного, 2Б в четверг с 9 до 13 часов. Так же разрешения можно получить в электронной форме через портал госуслуг.

Приём заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья осуществляется не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала сезона охоты. Сведения о сроках и месте приёма на конкретный сезон, о местах охоты, видах охоты, о квотах их добычи исполнительный орган публикует на своем официальном сайте не менее, чем за пять рабочих дней до начала приема заявлений.