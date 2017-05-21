Можно ли набирать воду в реках и озёрах?

Алексей из Барнаула спрашивает: "Требуется ли разрешение для того, чтобы набрать воды с рек, озер? И где его можно получить?"
В Минприроды Алтайского края разъяснили:
Согласно ст. 11 Водного кодекса РФ водные объекты предоставляются в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов на основании договоров водопользования.
Правила подготовки и заключения договора водопользования утверждены постановлением Правительства РФ №165. Оно содержит исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении водного объекта в пользование. Форма заявления о предоставлении водного объекта в пользование, утверждена приказом Минприроды России №102.
Для заключения договора водопользования вам необходимо представить в Минприроды Алтайского края заявление о предоставлении водного объекта в пользование с приложением соответствующих документов по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 230.
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