Можно ли набирать воду в реках и озёрах?

Согласно ст. 11 Водного кодекса РФ водные объекты предоставляются в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов на основании договоров водопользования.

Правила подготовки и заключения договора водопользования утверждены постановлением Правительства РФ №165. Оно содержит исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении водного объекта в пользование. Форма заявления о предоставлении водного объекта в пользование, утверждена приказом Минприроды России №102.

Для заключения договора водопользования вам необходимо представить в Минприроды Алтайского края заявление о предоставлении водного объекта в пользование с приложением соответствующих документов по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 230.