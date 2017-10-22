Можно ли подать в суд на закрытое ИП?

Ответ на ваш вопрос содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года №17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей":

"В случае прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации либо аннулированием государственной регистрации, потребитель вправе обратиться в суд к указанному лицу с требованиями, связанными с осуществлявшейся им ранее деятельностью по продаже товара (выполнению работы, оказанию услуги)".

Таким образом вы вправе подать в суд исковое заявление о защите прав потребителя к бывшему предпринимателю.