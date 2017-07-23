Можно ли получить компенсацию за установку камер в коровниках?

Антон Глушков из Барнаула спрашивает: "Я планирую установить видеонаблюдение за коровами в своём КФХ. Есть ли субсидии на компенсацию затрат на это?"
В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края сообщили:
Основная поддержка осуществляется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Участниками программы могут быть сельхозтоваропроизводители (кроме личных подсобных хозяйств), осуществляющие свою деятельность на территории региона и имеющие не менее 70% выручки от реализации продукции собственного производства, сдающие годовую бухгалтерскую отчётность в Минсельхоз.
Однако программными мероприятиями субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением и установкой камер видеонаблюдения в крестьянских (фермерских) хозяйствах не предусмотрены.
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