Можно ли получить компенсацию за установку камер в коровниках?

Основная поддержка осуществляется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Участниками программы могут быть сельхозтоваропроизводители (кроме личных подсобных хозяйств), осуществляющие свою деятельность на территории региона и имеющие не менее 70% выручки от реализации продукции собственного производства, сдающие годовую бухгалтерскую отчётность в Минсельхоз.

Однако программными мероприятиями субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением и установкой камер видеонаблюдения в крестьянских (фермерских) хозяйствах не предусмотрены.