Можно ли проиндексировать сумму социальной выплаты?

Согласно порядку участия в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", молодые семьи и молодые специалисты, получившие социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, имеют право на дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного и более детей после ввода жилого дома в эксплуатацию в размере 5% от фактической стоимости строительства (приобретения) жилья, но не превышающем расчётную стоимость по социальной норме в соответствующем муниципальном образовании, утверждённой в год признания гражданина участником программы.