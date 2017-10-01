Анжелика из Хабаров спрашивает: "Мы с мужем являемся участниками программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Получили свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, срок которого ещё не окончен. В период действия свидетельства у нас родился ребёнок. Можно ли проиндексировать сумму социальной выплаты?"
В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края сообщили:
Согласно порядку участия в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", молодые семьи и молодые специалисты, получившие социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, имеют право на дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного и более детей после ввода жилого дома в эксплуатацию в размере 5% от фактической стоимости строительства (приобретения) жилья, но не превышающем расчётную стоимость по социальной норме в соответствующем муниципальном образовании, утверждённой в год признания гражданина участником программы.
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