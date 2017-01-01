Эксперт объяснил можно ли расширить расстояние между трамвайными путями и ограждение

Сергей Басаргин из Барнаула спрашивает: "На остановке трамвая "ул. 80 Гвардейской дивизии" на ул. Северо-Западная слишком узкое пространство между путями и ограждением. Это очень неудобно. Нельзя ли как-нибудь его расширить или перенести остановку?"
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула сообщили:
В соответствии с ГОСТом "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" ширина посадочной площадки в населённых пунктах в стеснённых условиях может быть уменьшена до 1,5 м. Ширина посадочной площадки в районе трамвайного остановочного пункта "ул. 80 Гвардейской Дивизии" составляет более 1,5 м, что соответствует нормативной документации.
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