Эксперт объяснил можно ли расширить расстояние между трамвайными путями и ограждение

Сергей Басаргин из Барнаула спрашивает: "На остановке трамвая "ул. 80 Гвардейской дивизии" на ул. Северо-Западная слишком узкое пространство между путями и ограждением. Это очень неудобно. Нельзя ли как-нибудь его расширить или перенести остановку?"

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула сообщили: В соответствии с ГОСТом "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" ширина посадочной площадки в населённых пунктах в стеснённых условиях может быть уменьшена до 1,5 м. Ширина посадочной площадки в районе трамвайного остановочного пункта "ул. 80 Гвардейской Дивизии" составляет более 1,5 м, что соответствует нормативной документации. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru. Смотрите также