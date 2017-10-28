Можно ли вместо договора долевого участия заключать цессию?

Антон из Барнаула спрашивает: "Для приобретения квартиры в строящемся доме мне предлагают заключить не договор долевого участия, а уступку права требования (цессию). Не противоречит ли это закону и на что следует обратить внимание в этом случае?"
В Государственной инспекции Алтайского края разъяснили:
Уступка права требования (цессия) представляет собой возможность одного лица на возмездной или безвозмездной основе уступить другому лицу свои права (требования), вытекающие из какого-либо договора (п.1 ст. 382 ГК РФ).
ФЗ "Об участии в долевом строительстве…" допускает уступку участником долевого строительства прав требований по договору долевого участия другому лицу (ст. 11).
Самое важное, что следует знать, заключая договор уступки права требования, что он также, как и договор долевого участия, подлежит государственной регистрации в органах Росреестра, и считается заключённым с момента такой регистрации.
Уступку можно заключать только после государственной регистрации договора долевого участия и до момента подписания акта приёма-передачи объекта долевого строительства. После подписания передаточного акта уступка невозможна.
Гражданину, покупающему право требования по уступке, необходимо требовать от участника долевого строительства передачи не только оригиналов договора долевого участия, но и документов, подтверждающих исполнение договора перед застройщиком, в том числе первичных бухгалтерских документов об оплате цены как договора уступки, так и договора участия в долевом строительстве. Именно отсутствие у лица, купившего уступку, первичных бухгалтерских документов об оплате самого договора долевого участия часто становится причиной споров и судебных разбирательств. Рекомендуем также перечислять все передаваемые документы в тексте договора уступки.
В случае, если цена договора долевого участия не уплачена или уплачена не полностью, уступка возможна только с согласия застройщика и одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства (ч. 2 ст. 391 ГК РФ). Если цена договора долевого участия до заключения договора уступки уплачена полностью, согласие застройщика не требуется. В таком случае необходимо уведомить застройщика о совершённой сделке.
С момента государственной регистрации договора уступки права требования к новому участнику долевого строительства переходят в полном объёме не только права, но и обязанности по договору долевого участия, а также все риски, связанные с участием в долевом строительстве.
Более подробно об этом можно узнать на сайте Госинспекции в разделе "Надзор и контроль/Долевое строительство/Информация для участников долевого строительства", а также по телефону "горячей" линии 8 (3852) 56-64-31.
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