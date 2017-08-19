Можно ли защитить счётчик от воров?

Чаще всего проект энергоснабжения многоэтажного жилого дома предполагает расположение электрощита на лестничной площадке. В данном случае вы не сможете вмешаться в проект. Советуем вместе с соседями принять меры по укреплению щита. Можно изготовить более крепкие металлические дверки либо уже существующие защитить решёткой, закрыть их на замок.

Самый простой способ уберечь свой электросчетчик — нанести на него половую краску, женщины часто используют лак для ногтей. Тогда он станет непривлекательным для похитителя, товарный вид прибора будет утерян. Однако красить нужно так, чтобы не повредить пломбы энергоснабжающей организации и не закрасить экран прибора.

При хищении электросчётчика необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию. В "Барнаульской сетевой компании" существует картотека похищенных счётчиков (у каждого прибора имеется индивидуальный заводской номер). Может случиться так, что в компанию обратятся с просьбой установить или опломбировать именно украденный прибор учёта. Тогда похитителя обнаружат без труда.