Можно ли защитить счётчик от воров?

Ольга из Южного спрашивает: "Недавно поставили новый электросчётчик, я боюсь что его украдут или попортят. Можно ли его перенести с этажного щитка в свою квартиру?"
В "Барнаульской горэлектросети" ответили:
Чаще всего проект энергоснабжения многоэтажного жилого дома предполагает расположение электрощита на лестничной площадке. В данном случае вы не сможете вмешаться в проект. Советуем вместе с соседями принять меры по укреплению щита. Можно изготовить более крепкие металлические дверки либо уже существующие защитить решёткой, закрыть их на замок.
Самый простой способ уберечь свой электросчетчик — нанести на него половую краску, женщины часто используют лак для ногтей. Тогда он станет непривлекательным для похитителя, товарный вид прибора будет утерян. Однако красить нужно так, чтобы не повредить пломбы энергоснабжающей организации и не закрасить экран прибора.
При хищении электросчётчика необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию. В "Барнаульской сетевой компании" существует картотека похищенных счётчиков (у каждого прибора имеется индивидуальный заводской номер). Может случиться так, что в компанию обратятся с просьбой установить или опломбировать именно украденный прибор учёта. Тогда похитителя обнаружат без труда.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.