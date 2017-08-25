Мумия египетской женщины из Эрмитажа оказалась мужчиной

Египетская мумия из Эрмитажа, обследованная в Клинической больнице №?122 им. Л.Г. Соколова, оказалась мужчиной, заявил главврач клиники Яков Накатис, пишет "Доктор Питер".
Ранее предполагалось, что это мумия знатной женщины из древних Фив по имени Набат.
Рост мумии — около 160 см, "если предположить, что в процессе усыхания она стала меньше на 5 см, то можно сделать вывод, что египтяне были такого же роста, как и мы". Судя по строению костей, этот человек занимался тяжелым физическим трудом, предполагается, что он был воином. Приблизительный возраст смерти 20-30 лет. Самой мумии — более 2,5 тыс. лет.
"Все, что мы обнаружили в ходе обследования будет обсуждаться на консилиуме, в состав которого должны войти разные специалисты — оториноларингологи, стоматологи, травматологи-ортопеды, судмедэксперты. — отметил врач. — Думаю, что участвовать в этой работе захотят ученые и из других медицинских учреждений города. А итоги подведут специалисты Эрмитажа и обнародуют на пресс-конференции", пишет "Росбалт".
Это единственная мумия, которая уцелела в первозданном виде, благодаря сохранившемуся на ней покрову, который накладывается при бальзамировании. Целью исследования было узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст.
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