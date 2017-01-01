Мурманского почтальона ударили молотком по голове и забрали деньги

В Мурманске совершено разбойное нападение на почтальона. Потерпевшую без сознания доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители установили, что женщина разносила пенсию, когда трое мужчин напали нее в подъезде дома. Почтальона ударили молотком по голове и отобрали сумку с деньгами. В сумке почтальона могло находиться до 700 тыс. рублей.
Оперативники полиции и сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых по горячим следам. Подозреваемые — трое жителей Мурманска. Полицейские изъяли у них около 440 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемые арестованы, пишет "Росбалт".
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