Мурманского почтальона ударили молотком по голове и забрали деньги

Правоохранители установили, что женщина разносила пенсию, когда трое мужчин напали нее в подъезде дома. Почтальона ударили молотком по голове и отобрали сумку с деньгами. В сумке почтальона могло находиться до 700 тыс. рублей.

Оперативники полиции и сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых по горячим следам. Подозреваемые — трое жителей Мурманска. Полицейские изъяли у них около 440 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемые арестованы, пишет "Росбалт".