Мутко пообещал доступные цены на ЧМ-2018 для болельщиков из России

Вице-премьер Виталий Мутко, который курирует организацию футбольного чемпионата мира в России, рассчитывает, что для болельщиков из нашей страны будут установлены доступные цены на чемпионат, сообщает "Интерфакс".
Виталий Мутко,
вице-премьер:
Ценовая политика, она — за ФИФА. Но в принципе то, что опыт четвертой категории ценовой политики именно для болельщиков России, он будет таким же, это да. Мы обязательно, я думаю, это решим. Попробуем, чтобы были для российских болельщиков доступные цены.
Билеты четвертой ценовой категории — это билеты со скидками для россиян. На Кубке Конфедераций, который прошел в России, вводили специальную отдельную четвертую ценовую категорию билетов. Согласно этой "скидке", номинальная стоимость билета на матчи группового этапа турнира и матч за третье место составляла 960 рублей.
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