Мутко пообещал доступные цены на ЧМ-2018 для болельщиков из России

Ценовая политика, она — за ФИФА. Но в принципе то, что опыт четвертой категории ценовой политики именно для болельщиков России, он будет таким же, это да. Мы обязательно, я думаю, это решим. Попробуем, чтобы были для российских болельщиков доступные цены.