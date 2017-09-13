Музей занимательных наук "Как-Так?" отметил четвертый день рождения

Верёвочка и шарик "летают" благодаря потоку воздуха, пара трубочек звучат как настоящий тромбон, а с помощью силы трения и инерции бумажный монстр поднимается по верёвочке снизу вверх.

Также в программе участвовали картонные, музыкальные трубы и даже трубы, с которыми работают сантехники.

Благодаря хитрой конструкции из картонной трубы, медицинской перчатки и коктейльной трубочки, в музее "Как-Так?" раздавались крики динозавров!

Звуковые волны – это колебательный процесс и чем выше частота колебаний, тем выше звук. Основываясь на этом принципе, наши гости сыграли на нотных трубах настоящую музыкальную гамму и даже поздравили Как-Такыча композицией "Happy birthday to you".

А "сантехнические" трубы позволили сконструировать лазерный визуализатор голоса.

Также ребята надували огромный воздушный пакет и участвовали в других научных фокусах. Как-Такыч отблагодарил всех своих гостей сладкими призами.

Музей занимательных наук "Как-Так?"

Тел.: (3852) 357-500, 357-550, 222-745

Сайт: kaktak22.ru

Группа "Вконтакте"

#МузейКакТак