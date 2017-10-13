Мужчина из Ярового разослал интимные фото и видео родственникам знакомой девушки

В Яровом осудили местного жителя за нарушение неприкосновенности частной жизни. Мужчина распространил фото и видео с участием девушки личного характера, чтобы унизить ее и опорочить.
Как сообщает краевая прокуратура, мужчина разослал файлы с интимным содержанием с помощью мобильного приложения близким родственникам и знакомым потерпевшей из мести.
На суде он признал вину и раскаялся. Суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие у мужчины двоих детей. Ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор сторонами не обжаловался, вступил в законную силу.
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