Мужчина из Ярового разослал интимные фото и видео родственникам знакомой девушки

Как сообщает краевая прокуратура, мужчина разослал файлы с интимным содержанием с помощью мобильного приложения близким родственникам и знакомым потерпевшей из мести.

На суде он признал вину и раскаялся. Суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие у мужчины двоих детей. Ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор сторонами не обжаловался, вступил в законную силу.