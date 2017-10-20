Музыкальный перформанс современного скомороха. В Барнауле выступит Псой Короленко

Большинство россиян узнали о творчестве Псоя Короленко после его выступления на шоу "Минута славы". Там он показал необычный номер с авторским методом игры на синтезаторе — "под Станиславского". После успеха на телевидении поклонников его песен стало еще больше. Музыкант говорит, что главная идея его творчества — разбудить интеллект зрителей, потому он так часто гастролирует.
Псой Короленко — яркий пример исполнителя, который неотделим от своего образа. В интервью он не раз признавался, что Псоем его называют не только зрители, но и многие знакомые. Настоящее имя музыканта — Павел Лион. Свой сценический псевдоним он взял у писателя Владимира Короленко. В семье литератора всех называли по святцам, и он говорил, что если бы родился на день раньше, то стал бы Псоем.
Начав писать песни еще в студенчестве, после окончания вуза Павел много лет преподавал, а затем полностью посвятил свою жизнь музыке. Однако с наукой он связан и сегодня. Исполнитель пишет статьи и эссе о музыке и литературе. Кроме того, иногда он ведет в университетах спецкурсы по литературе и музыке. Необычный подход к преподаванию особенно ценят за рубежом. Недавно Павел читал в США курс лекций о песнях в современном мире.
Cам музыкант называет себя молодежным филологом, акыном и современным скоморохом. Псой Короленко — один из самых необычных исполнителей на российской сцене. Всякий раз во время его выступления перед зрителями разворачивается интеллектуальный перформанс, не просто исполнение музыки, а своеобразный литературный спектакль.
Сложно назвать все жанры, в которых работает Псой Короленко. Музыкант придумал свой формат — своеобразное песенно-поэтическое кабаре. Его творчество парадоксально и метафорично. В текстах музыкант показывает яркую языковую игру и сочетает несочетаемое. Это русские и зарубежные песни, музыка из фильмов и спектаклей, фольклор народов мира. Особенно близок Псою Короленко французский шансон. Музыкант исполняет песни на нескольких языках, но чаще всего на русском, идише и французском.
Псой Короленко выпустил несколько десятков альбомов и объездил с концертами не только Россию, но и весь мир. В его выступлениях можно увидеть как прошлое, так и современность, поэзию и прозу. Автор создает песни, которые не похожи на привычные композиции. В них много аллюзий, где умный слушатель сможет оценить знания музыканта. Псой Короленко уже давно гастролирует один и поет под аккомпанемент синтезатора.
Выступление в Барнауле будет необычным. Псой Короленко рассказал, что исполнит ранние и новые, оригинальные и переводные, русские и иноязычные, авторские и неавторские, умные и глупые, хорошие и разные, песни и не песни.
Новая программа называется "Сестра моя жизнь". Концерт состоится 26 октября в Rock Pub в 20:00. Стоимость билетов от 600 рублей.
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