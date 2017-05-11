МВД объявило госзакупку на самолёт с VIP-апартаментами за 1,7 миллиарда рублей

В описании закупки говорится, что самолет должен быть рассчитан на 55 пассажиров. В первом салоне должны быть четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты "главного пассажира", куда входят спальная с двуспальной кроватью, гардероб, туалет и рабочий кабинет с трехместным диваном. Во втором салоне должны быть размещены большие стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. Третий салон должен состоять из блоков кресел бизнес- и эконом-класса. В вестибюлях будут размещаться туалеты, гардеробы, шкафы электрооборудования и места для бортпроводников, сообщает РБК.

Из документации об аукционе следует, что самолет требуется для перевозки служебных пассажиров в системе государственной авиации России по странам ближнего и дальнего зарубежья. Лайнер должен быть выпущен не ранее 2005 года и иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 тыс. летных часов и 19 тыс. посадок.

Поставить самолет нужно к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область), пишет РИА Новости. Поставщика планируется выбрать 13 июня по итогам аукциона.