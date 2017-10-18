МВД предложило наказывать родителей за участие детей в митингах

По словам Валиулина, среди участников несогласованных политических акций растет доля молодежи и это беспокоит правоохранительные органы. "Уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию, настораживает", — заявил он. Он предложил членам СПЧ подумать над поправками в законодательство, усиливающими ответственность не только детей, "которые не знают, на что идут, и участвуют в акциях из любопытства", но в отношении родителей и учебных заведений, которые отвечают за образование и воспитание подростков.

В мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно в несанкционированных. Поэтому она выступает за законодательный запрет на вовлечение детей в подобного рода мероприятия.

В 2017 году по всей стране прошли три крупные несанкционированные акции, организованные Алексеем Навальным. После этого во многих школах учителя провели "разъяснительные беседы", часть которых попала в интернет: в брянской школе, например, директор интересовалась, кто из школьников "против "Единой России", и объясняла: то, что делает Навальный, - "чистой воды провокация".

В свою очередь руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что в соцсетях появлялась социальная реклама, призывавшая школьников не участвовать в митингах, пишет Русская служба Би-би-си.

Член СПЧ профессор права Илья Шаблинский считает предложения МВД нарушением конституции и избыточным законотворчеством. Родители и так платят штраф в случае задержания детей за нарушение правил проведения митингов. В КоАП есть статья 5.35 за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.