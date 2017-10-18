МВД предложило наказывать родителей за участие детей в митингах

МВД предложило на законодательном уровне закрепить наказание для родителей и учителей за участие школьников в несанкционированных акциях. С таким предложением выступил на заседании президентского Совета по правам человека начальник главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России Тимур Валиулин, пишут "Ведомости".
По словам Валиулина, среди участников несогласованных политических акций растет доля молодежи и это беспокоит правоохранительные органы. "Уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию, настораживает", — заявил он. Он предложил членам СПЧ подумать над поправками в законодательство, усиливающими ответственность не только детей, "которые не знают, на что идут, и участвуют в акциях из любопытства", но в отношении родителей и учебных заведений, которые отвечают за образование и воспитание подростков.
В мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно в несанкционированных. Поэтому она выступает за законодательный запрет на вовлечение детей в подобного рода мероприятия.
В 2017 году по всей стране прошли три крупные несанкционированные акции, организованные Алексеем Навальным. После этого во многих школах учителя провели "разъяснительные беседы", часть которых попала в интернет: в брянской школе, например, директор интересовалась, кто из школьников "против "Единой России", и объясняла: то, что делает Навальный, - "чистой воды провокация".
В свою очередь руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что в соцсетях появлялась социальная реклама, призывавшая школьников не участвовать в митингах, пишет Русская служба Би-би-си.
Член СПЧ профессор права Илья Шаблинский считает предложения МВД нарушением конституции и избыточным законотворчеством. Родители и так платят штраф в случае задержания детей за нарушение правил проведения митингов. В КоАП есть статья 5.35 за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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