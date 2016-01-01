МВД Турции рассказало, кто спланировал убийство российского посла

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Сегодня, 14:21.
Происшествия

Убийство посла России не было личной инициативой одного террориста. Это была хорошо спланированная акция. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет РБК.

Андрей Карлов.
Андрей Карлов. Фото: Посольство РФ в Турции.

Министр рассказал, что в деле об убийстве дипломата найдены важные подробности. Сейчас власти страны пытаются установить все связи подозреваемого в убийстве Карлова как внутри Турции, так и за ее пределами. Сойлу сообщил, что сейчас "четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена".

Министр добавил, что эта акция была направлена на дестабилизацию без того непростых отношений России и Турции.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен. Покушение произошло на выставке "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Анкаре. В посла выстрелил молодой человек, который прошел на выставку как полицейский.

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