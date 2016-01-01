МВД Турции рассказало, кто спланировал убийство российского посла

Убийство посла России не было личной инициативой одного террориста. Это была хорошо спланированная акция. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет РБК.
Министр рассказал, что в деле об убийстве дипломата найдены важные подробности. Сейчас власти страны пытаются установить все связи подозреваемого в убийстве Карлова как внутри Турции, так и за ее пределами. Сойлу сообщил, что сейчас "четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена".
Министр добавил, что эта акция была направлена на дестабилизацию без того непростых отношений России и Турции.
Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен. Покушение произошло на выставке "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Анкаре. В посла выстрелил молодой человек, который прошел на выставку как полицейский.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.