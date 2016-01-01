МВД Турции рассказало, кто спланировал убийство российского посла

Министр рассказал, что в деле об убийстве дипломата найдены важные подробности. Сейчас власти страны пытаются установить все связи подозреваемого в убийстве Карлова как внутри Турции, так и за ее пределами. Сойлу сообщил, что сейчас "четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена".

Министр добавил, что эта акция была направлена на дестабилизацию без того непростых отношений России и Турции.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен. Покушение произошло на выставке "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Анкаре. В посла выстрелил молодой человек, который прошел на выставку как полицейский.