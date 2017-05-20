МВФ: для вывода экономики из кризиса России нужно повысить пенсионный возраст

Российская экономика выходит из двухлетней рецессии, однако стране придется предпринять еще некоторые меры, отмечается в официальном сообщении Международного валютного фонда, пишет "Российская газета".
Благодаря предпринятым официальными органами эффективным мерам политики и достаточным резервам, рецессия оказалась не такой глубокой, как в прошлые периоды. По прогнозам экспертов, рост ВВП в этом году достигнет 1,4%, а инфляция продолжит снижаться. Она достигнет установленного Банком России целевого уровня в 4%.
Вместе с тем, эксперты не советуют Центробанку слишком сильно снижать процентные ставки, а властям, по мнению МВФ, следует ужесточить требования к проблемным банкам, активнее продвигать продукцию российских компаний на международные рынки. Также международные эксперты, рекомендовали провести пенсионную реформу, предусматривающую законодательное повышение возраста выхода на пенсию. Это поспособствует смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда.
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