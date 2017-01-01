Мясопуст и сыропуст: печем блины и разбираемся с понятиями

2 Что такое сырная седмица?

А вот в этом случае "седмица" и есть неделя, то есть семь дней. С понедельника 20 февраля в 2017 году начинается сырная седмица или масленица, которая заканчивается в воскресенье.

Во время сырной седмицы уже нельзя есть мясо, зато в любой день (даже в постные — среду и пятницу) допускается готовить молочные и рыбные блюда, есть рыбу, сыр, масло, яйца.

Это последняя подготовительная неделя перед Великим постом. Сырная седмица — своеобразный "полупост", настраивающий верующих на переход от невоздержанности в еде к строгим устоям постничества и телесному воздержанию.