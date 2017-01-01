Мясопуст и сыропуст: печем блины и разбираемся с понятиями

В этом году 19 февраля наступила мясопустная неделя. А следом за ней начинается сырная седмица. Что делать, куда идти и что приготовить в эти дни?
Мясопустная неделя выпадает в 2017 году на 19 февраля. Но в данном контексте слово "неделя" используется в церковно-славянском значении и переводится как "воскресенье". То есть мясопустная неделя — это просто воскресенье 19 февраля. Еще оно называется Неделей о Страшном Суде.
В этот день верующие в последний раз едят мясные блюда перед Великим постом.
А вот в этом случае "седмица" и есть неделя, то есть семь дней. С понедельника 20 февраля в 2017 году начинается сырная седмица или масленица, которая заканчивается в воскресенье.
Во время сырной седмицы уже нельзя есть мясо, зато в любой день (даже в постные — среду и пятницу) допускается готовить молочные и рыбные блюда, есть рыбу, сыр, масло, яйца.
Это последняя подготовительная неделя перед Великим постом. Сырная седмица — своеобразный "полупост", настраивающий верующих на переход от невоздержанности в еде к строгим устоям постничества и телесному воздержанию.
Само воскресенье (мясопустная неделя) называется "Неделей о Страшном Суде". В этот день на утреннем богослужении - Литургии читается Евангелие о Страшном Суде и о последнем мздовоздаянии. Этим церковь желает побудить грешников к покаянию.
В песнопениях Сырной седмицы вспоминается изгнание из рая — грехопадение Адама и Евы, которые случились от невоздержания. Также в них содержится восхваление поста с его спасительными плодами.
На церковных службах священник рассказывает о состоянии человека до и после грехопадения, о пришествии Иисуса Христа и призывает к соблюдению христианских заповедей и раскаянию.
В среду и пятницу Сырной седмицы богослужение приближенно к великопостному. Во вторник на вечерней службе в первый раз читается молитва святого Ефрема Сирина. Без нее не обходится ни одно богослужение во время Великого поста.
Верующему человеку нужно в эти дни готовиться встретить человеколюбивого Христа и делать шесть дел евангельского милосердия: подать еду голодающему, воду — страдающему от жажды, впустить под кров путника, дать одежду нагому, навестить болеющего и нанести визит находящемуся в заключении.
В эти дни надо постараться уделять внимание семье, родным, поддерживать или устанавливать теплые отношения с близкими и соседями. Не нужно забывать и о поминовении усопших.
Традиционное блюдо на масленичном столе – это, конечно, блины. Дрожжевые, на закваске, пшеничные, гречневые или пшённые, толстые и пышные или тонкие, ажурные… Можно печь ватрушки, коржики, сырники.
Из основных блюд — это уха, запеченная рыба, блюда из картофеля, паста с морепродуктами.
Напитки: кисели, компоты и, конечно, варенец, ряженка, молоко, простокваша, кефир.
Закончится Сырная Седмица 26 февраля. В этот день церковь будет отмечать Прощенное воскресенье, а многие люди пойдут на народные гуляния — Масленицу.
С понедельника, 27 февраля, начнется Великий пост, который продлится до 16 апреля — Пасхи Христовой.
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