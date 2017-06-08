На Алтае администратор магазина пытался дать взятку полицейскому

В Волчихинском районе будут судить местного жителя, которого обвиняют в покушении на дачу взятки. Он пытался избежать ответственности за контрафактный товар и предложил взятку заместителю начальника местной полиции, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что в феврале этого года 36-летний администратор одного из магазинов в селе Волчиха позволил продавать в своем магазине контрафактную одежду известных марок. Затем он решил избежать ответственности и вернуть изъятый товар. Он предложил 15 тысяч рублей в качестве взятки заместителю начальника местного отделения полиции.
Полицейский же, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, получил деньги от мужчины. После передачи денег администратора магазина задержали.
Уголовное дело направлено в суд.
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