На Алтае администратор турбазы лишилась денег, организовывая банкет для мошенника

Как сообщает ГУ МВД по РА, администратору позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил забронировать несколько номеров и организовать банкет. Мужчина указал перечень необходимых продуктов и спиртных напитков.

Женщина приехала в Горно-Алтайск для покупки необходимых продуктов и алкоголя, однако не нашла в продаже заказанные спиртные напитки, о чем уведомила клиента по телефону. Для решения данного вопроса мужчина попросил потерпевшую перевести на счет мобильного телефона денежные средства в сумме 15 тысяч рублей, заверив, что все необходимое к месту отдыха доставит другой поставщик. Потраченные деньги заказчик пообещал вернуть при оплате всех оказанных услуг. Осуществив просьбу "клиента", администратор так и не дождалась ни его визита, ни поставки на базу отдыха алкоголя. Позвонив ему в очередной раз, женщина услышала, что абонент находился вне зоны доступа. Поняв, что стала жертвой мошенника, администратор обратилась за помощью в полицию.

Оперативники уже установили, что номер, с которого звонили потерпевшей и куда были переведены денежные средства, принадлежит абоненту из Ульяновской области. Личность мошенника устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.