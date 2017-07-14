На Алтае автомобилисты объедают поля гороха вдоль трасс. Стоит ли это делать?

На алтайских трассах автомобилисты массово атакуют поля гороха. Корреспонденты altapress.ru на днях были свидетелями, как целая вереница машин скопилась на обочине дороги в сторону Бийска. Люди бросали свои транспортные средства и шли собирать горох. Халява так сладка, что некоторые особо жадные выносили награбленное пакетами.
А между тем делать это надо с большой осторожностью, прежде всего, потому, что посевы могут быть обработаны химикатами. По словам Виктора Траутвейна, руководителя сельхозпредприятия "Майское" в Косихинском районе, горох протравливают специальным препаратом от тли. После обработки его нельзя есть как минимум 20 дней. Серьезного отравления от попадания в организм этого химиката может и не будет, но не известно, как все это может отразиться на здоровье в последствии.
Виктор Траутвейн,
руководитель сельхозпредприятия "Майское":
Обычно фермеры устанавливают информационные таблички о том, что поля обработаны. Но людей это, как правило, не останавливает. Не скажу, что автомобилисты с пакетами наносят серьезный урон. Скорее это делают энергетики, газовики, грибники, лесники, которые ездят на внедорожниках по полям. От них проблем больше.
Напомним, горох на Алтае выращивают как для кормовых, так и продовольственных целей. В этом году уборка этой культуры начнется в конце июля — начале августа.
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