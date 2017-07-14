На Алтае автомобилисты объедают поля гороха вдоль трасс. Стоит ли это делать?

Автомобилисты объедают поля гороха . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Автомобилисты объедают поля гороха . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Автомобилисты объедают поля гороха . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

А между тем делать это надо с большой осторожностью, прежде всего, потому, что посевы могут быть обработаны химикатами. По словам Виктора Траутвейна, руководителя сельхозпредприятия "Майское" в Косихинском районе, горох протравливают специальным препаратом от тли. После обработки его нельзя есть как минимум 20 дней. Серьезного отравления от попадания в организм этого химиката может и не будет, но не известно, как все это может отразиться на здоровье в последствии.

Виктор Траутвейн,

руководитель сельхозпредприятия "Майское":

Обычно фермеры устанавливают информационные таблички о том, что поля обработаны. Но людей это, как правило, не останавливает. Не скажу, что автомобилисты с пакетами наносят серьезный урон. Скорее это делают энергетики, газовики, грибники, лесники, которые ездят на внедорожниках по полям. От них проблем больше.

Напомним, горох на Алтае выращивают как для кормовых, так и продовольственных целей. В этом году уборка этой культуры начнется в конце июля — начале августа.