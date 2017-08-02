На Алтае банда разбойников избила и ограбила пенсионера, которого долго выслеживала

По информации полиции, злоумышленники заранее планировали нападение на пенсионера, выследив его перемещения в городе Заринске. Поздним вечером, наняв частного таксиста, подозреваемые отправились в поселок, расположенный примерно в 30 километрах от города. Около 11 часов вечера, ничего не подозревавший сельчанин открыл дверь непрошеным гостям. Брызнув мужчине в лицо газовым баллончиком и избив его, злоумышленники похитили 109 тысяч рублей и сбежали. Потерпевший сам сообщил о нападении в полицию.

Подозреваемые

Вскоре после этого, сотрудники ГИБДД вместе с оперативниками уголовного розыска остановили разыскиваемый автомобиль и задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей Рубцовска и один Горняка. Двое мужчин и две женщины. Все ранее судимы за кражи, грабежи, разбои, вымогательства, а также совершенные преступления против личности. Похищенное изъято. Против них возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность лиц к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Алтайского края и соседних регионов. Граждан, пострадавших от действий указанных лиц, убедительно просят сообщить по телефонам: 8 (385-95) 42-533,43-243 или в ближайший отдел полиции 02 (102).