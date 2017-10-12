На Алтае бывшего руководителя антимонопольной службы осудили за взятку в крупном размере

Установлено, что в 2015 году Наталья Елбаева, когда была руководителем регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, получила взятку в сумме 300 тысяч рублей от предпринимателя из строительной сферы.

Эти деньги она получила в качестве благодарности за то, что помогла победить юрлицу в аукционе на строительство школы в селе Кош-Агачского района. Цена контракта составила более 200 млн рублей. Глава одного из муниципальных образований передал деньги обвиняемой в ее личном автомобиле.

Суд назначил Елбаевой наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности в структурах власти сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.