На Алтае бывшего руководителя антимонопольной службы осудили за взятку в крупном размере

В Республике Алтай бывший руководитель УФАС Наталья Елбаева осуждена по статье "получение взятки в крупном размере". Ей нужно выплатить штраф в размере 3 млн рублей, сообщает СУСК.
Установлено, что в 2015 году Наталья Елбаева, когда была руководителем регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, получила взятку в сумме 300 тысяч рублей от предпринимателя из строительной сферы.
Эти деньги она получила в качестве благодарности за то, что помогла победить юрлицу в аукционе на строительство школы в селе Кош-Агачского района. Цена контракта составила более 200 млн рублей. Глава одного из муниципальных образований передал деньги обвиняемой в ее личном автомобиле.
Суд назначил Елбаевой наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности в структурах власти сроком на 4 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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