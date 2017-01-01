На Алтае больше года не могут привлечь к ответственности "черного кредитора"

В начале 2016 года в ассоциацию обратились сразу несколько жителей Топчихинского района. Они жаловались на владелицу отдела по продаже одежды в одном из магазинов Топчихи. Помимо торговли женщина выдавала сельчанам (в основном пенсионерам) займы. Оформлялись они в виде расписок или договоров купли-продажи курток, пластиковых окон и других товаров. Процентная ставка — до 20% годовых

Если человек не возвращал деньги, ростовщица шла в мировой суд. Тот выносил решения в пользу женщины. Всего предпринимательница получила 50 решений о взыскании долгов по займам со своих земляков. Все их принимал один и тот же судья.

Согласно договорам, штраф за просрочку платежей составлял 3% в день — то есть более тысячи годовых. Осознав, что это драконовские условия, люди стали обращаться к юристам и в правоохранительные органы.

Топчихинская полиция установила: женщина действительно выдавала микрозаймы без права на это — заниматься микрокредитованием могут только юрлица с соответствующей лицензией, при этом занесенные в реестр Центробанка. Об этом ведомство сообщило ассоциации в июне 2016 года (копия постановления есть в распоряжении altapress.ru). В документе сообщается, что сумма требований по 50 искам составляет 2,2 млн рублей. Всего с 2009 года доходы ростовщицы составили 1,133 млн рублей, подсчитали в полиции.

Местные полицейские составили протокол и подали иск в арбитражный суд Алтайского края, чтобы тот привлек женщину к административной ответственности. На суде сельская бизнес-вумен говорила, что выдавала займы не как предприниматель, а как частное лицо, не нарушая положений закона "О потребительском кредите (займе)".

Суд вынужден был отказать истцам, потому что правоохранители не предоставили ни одного договора займа. Почему к делу приобщили не все собранные во время проверки документы, присутствовавший на заседании оперуполномоченный пояснить не смог — не он вел это дело.

По настоянию юристов сотрудники полиции подали апелляцию, но снова предоставили неполный пакет документов. Вторую апелляцию суд также не принял — истекли сроки подачи заявления.

В декабре 2016 года активисты ОНФ направили обращение в ГУ МВД по Алтайскому краю с просьбой дать оценку действиям сотрудников топчихинского межмуниципального отдела полиции. В ответном письме (копия есть в распоряжении altapress.ru) начальник управления охраны общественного порядка озвучил позицию руководства.

Сергей Вдовиченко,

начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Алтайскому краю:

B ходе проверки установлено, что в своей торговой точке не заключал договоры займа, а давал денежные займы под расписку как физическое лицо, в результате чего возникают гражданско-правовые отношения, в связи с чем в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного частью 2 ст.14.1 КОАП РФ".

Также Вдовиченко сообщил, что протокол на кредитора летом 2016 году был ошибкой сотрудника.

Руководитель исполкома реготделения ОНФ Сергей Войтюк также подавал жалобу в квалификационную коллегию судей на действия мирового судьи, которая выносила решения в пользу черного кредитора. Он указывал: чтобы признать кредитора нелегальным, достаточно доказать лишь четыре факта займов в год, а их через судью прошли десятки. Войтюк просил коллегию досрочно прекратить полномочия судьи. Однако в коллегии не стали рассматривать заявление — сочли, что в письме не было доказательств дисциплинарного проступка арбитра.

Привлечь "черных кредиторов" к ответственности сложно не только в Алтайском крае — это всероссийская проблема.

Виктор Климов,

руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков":

Финансовые власти осуществляют надзор только за легальными участниками рынка, правоприменение в отношении нелегалов – это сфера компетенции правоохранителей. И вот здесь система дает сбой – будь то нелегальные кредиторы, создатели финансовых пирамид, нелегальные взыскатели, не важно. Прокуратура и полиция ссылаются на несовершенство законодательства, недостаток полномочий, компетенций и ресурсов для эффективной работы в этой сфере. Проблема – системная и требует соответствующего решения.

Фронтовики считают, что ЦБ и генпрокуратура должны подготовить и внести в правительство свои предложения, как изменить законодательство, чтобы эффективно пресекать работу "черных кредиторов".