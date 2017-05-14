На Алтае больше недели разыскивают пропавшего 29-летнего мужчину

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал ориентировки на 29-летнего жителя села Бураново (Усть-Калманский район) Геннадия Лаврова. Мужчина пропал 4 мая 2017 года, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Пропал Геннадий Лавров. рост 170 см,

худощавое телосложение,

волосы светлые,

голубые глаза. Приметы: Был одет: чёрная шапка,

тёмно-синяя ветровка,

зелёные камуфляжные штаны,

резиновые сапоги. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить 02 или 8-800-700-54-52 (бесплатно).