На Алтае больше недели разыскивают пропавшего 29-летнего мужчину

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Происшествия

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал ориентировки на 29-летнего жителя села Бураново (Усть-Калманский район) Геннадия Лаврова. Мужчина пропал 4 мая 2017 года, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Пропал Геннадий Лавров.
Пропал Геннадий Лавров.
Приметы:

  • рост 170 см,
  • худощавое телосложение,
  • волосы светлые,
  • голубые глаза.

Был одет:

  • чёрная шапка, 
  • тёмно-синяя ветровка,
  • зелёные камуфляжные штаны,
  • резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить 02 или 8-800-700-54-52 (бесплатно).

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