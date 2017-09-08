На Алтае будет дождь и туман

В ночь на 8 сентября синоптики обещали заморозки на Алтае. Днем погода тоже не будет баловать теплом жителей региона. Воздух в пятницу прогреется до +11...+16°С.

Местами в северных и восточных районах пройдет небольшой дождь, утром при прояснении туман. Ветер западный, 6-11 м/с. В Барнауле 8 сентября ожидается температура +11...+13°С. Временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 6-11 м/с.