На Алтае 15 мая будет дождь и ветер с грозой

Несмотря на "летнюю" температуру на термометре, тепла жители Алтайского края и Республики Алтай 15 мая не почувствуют. Всему виной будут дожди, местами с грозами, и порывистый ветер.
Прогноз погоды на 15 мая
В Алтайском крае:
- переменная облачность, в отдельных районах дожди, гроза, при грозах местами ливни, утром в северных районах местами туман;
- ветер северо-восточный, днем 10-15 м/с, при грозах местами порывы до 17-22 м/с;
- температура днем +14…+19 °С, по юго-восточным районам +23…+28 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, временами дождь, возможна гроза;
- ветер северо-восточный, днем 10-15 м/с;
- температура воздуха днем +17…+19 °С.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы, в горах лавиноопасно;
- ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с;
- температура воздуха днем +26…+31 °С, местами +21…+26 °С.
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