На Алтае 15 мая будет дождь и ветер с грозой

Несмотря на "летнюю" температуру на термометре, тепла жители Алтайского края и Республики Алтай 15 мая не почувствуют. Всему виной будут дожди, местами с грозами, и порывистый ветер.

Прогноз погоды на 15 мая В Алтайском крае: переменная облачность, в отдельных районах дожди, гроза, при грозах местами ливни, утром в северных районах местами туман;

ветер северо-восточный, днем 10-15 м/с , при грозах местами порывы до 17-22 м/с ;

, при грозах местами порывы ; температура днем +14…+19 °С, по юго-восточным районам +23…+28 °С. В Барнауле: переменная облачность, временами дождь, возможна гроза;

ветер северо-восточный, днем 10-15 м/с ;

; температура воздуха днем +17…+19 °С. В Республике Алтай: переменная облачность, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы, в горах лавиноопасно;

ветер юго-западный, 3-8 м/с , местами порывы до 15 м/с ;

, местами порывы ; температура воздуха днем +26…+31 °С, местами +21…+26 °С.