На Алтае будет дождливо и снежно

Сегодня, 06:17.
Жизнь

4 октября в Алтайском крае синоптики обещают дожди, мокрый снег, гололедные явления и порывы ветра до 20 м/с.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег. Фото: CC0.

В Алтайском крае:

  • днём местами дожди;
  • температура воздуха днём +7...+12 С;
  • ветер западный, днем 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.

В Барнауле:

  • временами дождь, в утренние часы возможно с мокрым снегом;
  • температура воздуха днём +7...+9 С.
  • ветер западный 6-11 м/с.

В Республике Алтай:

  • днём небольшой дождя и мокрый снег;
  • температура воздуха +5…+10 С, по высокогорью 0…-5 С;
  • ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров