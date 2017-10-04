На Алтае будет дождливо и снежно

4 октября в Алтайском крае синоптики обещают дожди, мокрый снег, гололедные явления и порывы ветра до 20 м/с.
В Алтайском крае:
- днём местами дожди;
- температура воздуха днём +7...+12 С;
- ветер западный, днем 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.
В Барнауле:
- временами дождь, в утренние часы возможно с мокрым снегом;
- температура воздуха днём +7...+9 С.
- ветер западный 6-11 м/с.
В Республике Алтай:
- днём небольшой дождя и мокрый снег;
- температура воздуха +5…+10 С, по высокогорью 0…-5 С;
- ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с.
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