На Алтае будет пасмурно и холодно

В Алтайском крае и Республике Алтай ночью и в утренние часы ожидаются заморозки до -2°С. Днем будет пасмурно, температура воздуха поднимется до +13...+17°С.

В Алтайском крае: переменная облачность, днём без осадков. В утренние часы местами туман.

ветер южный 4-9 м/с усилением до 14 м/с.

температура воздуха: при прояснении местами заморозки до 0... -2 °С, днём +13… 18 °С. В Барнауле: переменная облачность, днём без осадков. В утренние часы местами туман.

ветер южный 4-9 м/с.

температура воздуха: местами заморозки до 0...-1 °С, днём +13… 15 °С. В Республике Алтай: без осадков.

ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

температура воздуха: +14…19 °С, местами +9…14 °С.