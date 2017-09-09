На Алтае будет пасмурно и холодно

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Жизнь

В Алтайском крае и Республике Алтай ночью и в утренние часы ожидаются заморозки до -2°С. Днем будет пасмурно, температура воздуха поднимется до +13...+17°С.

Погода, осень.
Погода, осень. Фото: viralpress.ru.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, днём без осадков. В утренние часы местами туман.
  • ветер южный 4-9 м/с усилением до 14 м/с.
  • температура воздуха: при прояснении местами заморозки до 0... -2 °С, днём +13… 18 °С.

В Барнауле: 

  • переменная облачность, днём без осадков. В утренние часы местами туман.
  • ветер южный 4-9 м/с.
  • температура воздуха: местами заморозки до 0...-1 °С, днём +13… 15 °С.

В Республике Алтай:

  • без осадков.
  • ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с
  • температура воздуха: +14…19 °С, местами +9…14 °С.
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